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На Дворцовой гимназиста сбил петербуржец на электровелосипеде

На Дворцовой гимназиста сбил петербуржец на электровелосипеде

Прогулка у Зимнего дворца завершилась трагедией для 9-летнего ученика петербургской гимназии. Вчера, 12 августа, после того как он вместе со своим отцом отправился на прогулку к Эрмитажу, его наехал 32-летний мужчина на электровелосипеде.

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