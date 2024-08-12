На Дворцовой гимназиста сбил петербуржец на электровелосипеде

Прогулка у Зимнего дворца завершилась трагедией для 9-летнего ученика петербургской гимназии. Вчера, 12 августа, после того как он вместе со своим отцом отправился на прогулку к Эрмитажу, его наехал 32-летний мужчина на электровелосипеде.