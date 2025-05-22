Угрозы и вызовы: в Москве эксперты обсудили эффективность мер борьбы с кибермошенниками

МОСКВА, 22 мая, ФедералПресс. В 2025 году государство реализовало мощный комплекс мер, который призван дать отпор мошенникам: к примеру, правительственный пакет включает порядка 30 инициатив по защите граждан от киберпреступников, также государство приступило к регулированию оборота банковских карт.