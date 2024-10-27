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Мошенники начали выдавать себя за коммунальных работников

Мошенники начали выдавать себя за коммунальных работников

Депутат Чаплин рассказал о новом способе мошенничества с услугами ЖКХ.Мошенники придумали новый вид мошенничества, начав выдавать себя за работников коммунальных служб.

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