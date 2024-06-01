В России с 1 июня начнут штрафовать за зимние шипованные шины летом

Российские автолюбители с 1 июня столкнуться с новыми штрафами. Подробностями делится РИА Новости. Так, согласно постановлению правительства, в период с 1 июня по 1 сентября запрещается использовать на колесах зимнюю резину.
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