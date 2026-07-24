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FiNE NEWS

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Дебютный сериал «Работа над ошибками» критикуют за стилистические решения и образ главного героя

Сериал «Работа над ошибками», рассказывающий о жизни молодых кинематографистов восьмидесятых годов, столкнулся с критикой за визуальные и художественные решения, в частности за образ главного героя с заметным париком.

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