Дебютный сериал «Работа над ошибками» критикуют за стилистические решения и образ главного героя

Сериал «Работа над ошибками», рассказывающий о жизни молодых кинематографистов восьмидесятых годов, столкнулся с критикой за визуальные и художественные решения, в частности за образ главного героя с заметным париком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии