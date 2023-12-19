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Дмитровец

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Собянин: Москва переживает промышленный бум

Собянин: Москва переживает промышленный бум

Московская промышленность не исчезла, просто она стала другой В блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что объемы столичного промышленного производства за последние пять лет выросли более чем в два раза.

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