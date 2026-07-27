Захарова раскрыла циничный план Запада по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на международном форуме «Гвардейск», заявила, что Запад превратил Украину в инструмент противостояния с Москвой и фактически уничтожает ее как государство.
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