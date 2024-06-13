Замглавы Генштаба ВС РФ Шамарин не согласился с квалификацией предъявленного обвинения

Начальник Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ, заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин не согласен с квалификацией предъявленного обвинения, сообщили в суде 13 июня ТАСС.
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