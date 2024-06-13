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Замглавы Генштаба ВС РФ Шамарин не согласился с квалификацией предъявленного обвинения

Замглавы Генштаба ВС РФ Шамарин не согласился с квалификацией предъявленного обвинения

Начальник Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ, заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин не согласен с квалификацией предъявленного обвинения, сообщили в суде 13 июня ТАСС.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Т.е. охотно рассказывает, что брал взятку в крупном размере с одной стороны, а с другой не желает её признать взяткой. Имеет право как подследственный для себя лично, но не он вправе квалифицировать.
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19 час.

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