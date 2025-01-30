БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Табельные наркотические анальгетики в войсках РФ

Табельные наркотические анальгетики в войсках РФ

Введение СВО подняло интерес к военной медицине в РФ. А как обстоит дело с табельными наркотическими препаратами в войсковом звене?Какие тенденции, проблемы, перспективы?На этот вопрос мы постараемся максимально подробно ответить.

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