Энергетическое перемирие, реформа телеком-отрасли и еноты в Железноводске

- Президент США Дональд Трамп заявил, что между Россией и Украиной вступило в силу энергетическое перемирие; - ЕС планирует ужесточить выдачу «шенгенов» россиянам с января 2027 года; - В мире набирает обороты новый тренд — газированные напитки с успокаивающим составом; - В Железноводске по городу стали разгуливать еноты; - Минцифры РФ планирует реформу рынка телеком-услуг, законопроект могут внести в Госдуму до конца года.