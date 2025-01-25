Конгрессмены призвали отменить указ о заморозке помощи США другим странам

Конгрессмены-демократы призвали государственного секретаря США Марко Рубио немедленно отменить указ президента Дональда Трампа о приостановке помощи США другим странам на 90 дней, следует из письма, опубликованного на сайте демократов.
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