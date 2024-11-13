Юрий Николаев опроверг информацию о том, что ему диагностировали ковид

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Народный артист РФ, телеведущий Юрий Николаев, госпитализированный в Москве 10 ноября, опроверг ТАСС информацию о том, что ему якобы диагностировали ковид, сообщив, что чувствует себя нормально.
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