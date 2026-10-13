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Песни, хороводы и каравай: в Братееве устроят семейный праздник хлеба

В Братееве соберутся на праздник, посвященный хлебу, русским традициям и семейному общению. Гуляния «Хлеб — всему голова» пройдут 16 октября в сквере по адресу: ул.

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