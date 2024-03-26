Nature: химические вещества в детских салфетках могут повреждать структуры мозга

Ученые из медицинской школы при университете Кейс-Вестерн-Резерв в США обнаружили, что химические вещества OFRs и QACs в детских салфетках, моющих средствах и лаке для ногтей могут повреждать структуры мозга, повышая риск развития аутизма.
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