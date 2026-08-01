Институт костюма Метрополитен посвятит следующую выставку Джону Гальяно

Метрополитен-музей объявил тему весенней выставки Института костюма 2027 года. Экспозиция под названием John Galliano: Horizons («Джон Гальяно: Горизонты») будет посвящена творчеству Джона Гальяно и станет одной из самых масштабных ретроспектив в его карьере.