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Институт костюма Метрополитен посвятит следующую выставку Джону Гальяно

Метрополитен-музей объявил тему весенней выставки Института костюма 2027 года. Экспозиция под названием John Galliano: Horizons («Джон Гальяно: Горизонты») будет посвящена творчеству Джона Гальяно и станет одной из самых масштабных ретроспектив в его карьере.

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