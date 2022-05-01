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Президент РФ подписал указ о бесплатном предоставлении газа для Вечных огней

Президент РФ подписал указ о бесплатном предоставлении газа для Вечных огней

РИАМО - 1 мая. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому устанавливается порядок бесплатной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти в стране, следует из документа на официальном портале правовой информации.

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