Президент РФ подписал указ о бесплатном предоставлении газа для Вечных огней

РИАМО - 1 мая. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому устанавливается порядок бесплатной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти в стране, следует из документа на официальном портале правовой информации.
РИАМО - 1 мая. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому устанавливается порядок бесплатной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти в стране, следует из документа на официальном портале правовой информации.
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