Жан-Пьер заявила, что в Сенате диалог продуктивен, и раскритиковала конгрессменов

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Сенате диалог по вопросам ограничения миграции и продления помощи Украине продуктивен, в то время как конгрессмены в Палате представителей якобы ведут политические игры вместо обсуждения проблем.
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