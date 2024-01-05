Жан-Пьер заявила, что в Сенате диалог продуктивен, и раскритиковала конгрессменов

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Сенате диалог по вопросам ограничения миграции и продления помощи Украине продуктивен, в то время как конгрессмены в Палате представителей якобы ведут политические игры вместо обсуждения проблем.