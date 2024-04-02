Под давлением Sony шуточная гоночная аркада Bloodborne Kart превратилась в Nightmare Kart — дата выхода и новое лицо игрыРазработчики шуточной гоночной аркады Bloodborne Kart по требованию Sony были вынуждены избавить игру от всех элементов Bloodborne и перенести релиз.
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