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«Борец»: Чадов борется с акулой за веру

«Борец»: Чадов борется с акулой за веру

Патриотический фильм про борца по голливудским лекаламВ последние годы российские кинематографисты все пристальней смотрят в сторону спортивных драм — а также отдельной их разновидности, посвященной событиям, разворачивающимся на рингах и около них.

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