Об этом не говорят Их заключение, конечно, написано "красиво": Вот не нашли обоснования и всё тут.
Муфтият Дагестана "сдал назад" с полным запретом никаба: их не так поняли
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина любимцева
Когда будем ГОЛОСОВАТЬ в будущем за президента, или за Госдуму - БУДЕМ ДУМАТЬ, ЗА КОГО СЛЕДУЕТ ГОЛОСОВАТЬ, А ЗА КОГО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!
Ответить
3 час.
лл
лина любимцева
ДА БАБЫ У НИХ СТРАШНЫЕ. С усами, на мужиков похожие... Вот они и прячут этих своих страхолюд, заматывая в тряпки по самые глаза. Чтобы люди не пугались...
Ответить
3 час.
Ольга Каширина
В отношении ношений никабов в РСФСР должен быть однозначный закон и не нужно какому-то заместителю муфтия противостоять этому закону. Но закон должен быть. Пусть покажет в Коране другой закон - чтобы женщина обязательно носила этот никаб. Надеюсь, что это не закон зафиксированный в Коране.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии