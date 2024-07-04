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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Муфтият Дагестана "сдал назад" с полным запретом никаба: их не так поняли

Муфтият Дагестана "сдал назад" с полным запретом никаба: их не так поняли

Об этом не говорят Их заключение, конечно, написано "красиво":   Вот не нашли обоснования и всё тут.

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Комментарии
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лина любимцева
Когда будем ГОЛОСОВАТЬ в будущем за президента, или  за Госдуму - БУДЕМ ДУМАТЬ, ЗА КОГО СЛЕДУЕТ ГОЛОСОВАТЬ, А ЗА КОГО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!
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3 час.
лл
лина любимцева
ДА БАБЫ У НИХ СТРАШНЫЕ. С усами, на мужиков похожие... Вот они и прячут этих своих страхолюд, заматывая в тряпки по самые глаза. Чтобы люди не пугались...
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3 час.
Ольга Каширина
В отношении ношений  никабов в РСФСР должен быть однозначный закон и не нужно какому-то  заместителю муфтия противостоять этому закону. Но закон должен быть.  Пусть покажет в Коране другой закон - чтобы женщина обязательно носила этот никаб.  Надеюсь, что это  не закон  зафиксированный в  Коране.
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2 час.

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