Муфтият Дагестана "сдал назад" с полным запретом никаба: их не так поняли

лина любимцева Когда будем ГОЛОСОВАТЬ в будущем за президента, или за Госдуму - БУДЕМ ДУМАТЬ, ЗА КОГО СЛЕДУЕТ ГОЛОСОВАТЬ, А ЗА КОГО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!

лл лина любимцева ДА БАБЫ У НИХ СТРАШНЫЕ. С усами, на мужиков похожие... Вот они и прячут этих своих страхолюд, заматывая в тряпки по самые глаза. Чтобы люди не пугались...