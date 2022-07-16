Роман Доброхотов: «Ми справді уявляємо загрозу для путінського політичного режиму»

Головний редактор інтернет-видання Insider Роман Доброхотов. Москва, 28 липня 2021 року Роман Доброхотов: «Ми дійсно уявляємо загрозу для путінського політичного режиму» Інтерв'ю з головним редактором видання The Insider, визнаного в РФ небажаною організацією Генеральна прокуратура РФ визнала небажаною діяльність на території країни відразу кілька організацій, включаючи інтернет-видання The Insider та розслідувальний проект Bellingcat.