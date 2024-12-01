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❄️ Кубок России. Команда Смольской и Лазовского выиграла смешанную эстафету, команда Мошковой и Поршнева – 2-я, команда Шевченко и Казакевич – 3-я

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25 1-й этап Ханты-Мансийск Смешанная эстафета Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

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