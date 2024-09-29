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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куртуа кричал «Вперед!» болельщикам «Атлетико» после гола «Реала». Коке после остановки матча сказал фанатам: «Нам нужно играть, черт возьми!»

Игра была прервана после того, как болельщики начали бросать различные предметы в направлении голкипера «Реала» Тибо Куртуа.

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