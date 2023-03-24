Михаил Кузнецов у посольства Сербии в годовщину начала агрессии НАТО: После нашей общей победы мир узнает, что он больше не колония

В день 24-й годовщины начала бомбардировок Югославии блоком НАТО Народный фронт отдал дань памяти жертвам агрессии – представители президентского движения возложили цветы к посольству Сербии.
Популярные статьи
- Такого не было 10 лет: объявлено о рекордном повышении пенсий - точная дата
- Зенитчики ЮВО уничтожают беспилотные летательные аппараты ВСУ и пресекают попытки ведения разведки в зоне СВО
- Минобороны России опубликовало кадры уничтожения и срыва наступления ВСУ на Запорожском направлении силами мотострелковых подразделений Южного военного округа
Свежие комментарии