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Газета.ру

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Экономист Балынин: для получения 36 тыс. руб. из ПДС вносится 2 тыс. руб. в год

Экономист Балынин: для получения 36 тыс. руб. из ПДС вносится 2 тыс. руб. в год

Минимальный личный взнос для получения государственного софинансирования по программе долгосрочных сбережений составляет 2 тыс.

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