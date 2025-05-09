Новые "Гиацинт-К" и "Мальва" дебютировали на параде Победы на Красной площади

В ходе парада Победы на Красной площади впервые были представлены артсистемы "Гиацинт-К" и "Мальва". Эти 152-миллиметровые установки на колесных шасси предназначены для разрушения фортификации и уничтожения вражеских целей.
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