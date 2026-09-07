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Царьград

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На Петербургской бирже стартовали торги импортным бензином АИ-92

На Петербургской бирже стартовали торги импортным бензином АИ-92

На площадке Петербургской биржи 19 августа состоялись первые торги автомобильным топливом, ввезенным из-за рубежа.

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