Зеленский рассказал Европе, на что готов поменять прекращение огня на линии соприкосновения

Киев, по словам Зеленского, готов к прекращению огня вдоль нынешней линии боевого соприкосновения. При этом, Зеленский отказывается признавать факт потери территории и требует гарантий безопасности от США и ЕС.
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