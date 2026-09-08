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«Надо было делать это раньше». Хэмилтон продолжает разносить Ferrari

«Надо было делать это раньше». Хэмилтон продолжает разносить FerrariFerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон считает, что Ferrari больше нет смысла перестраиваться и делать на него ставку в личном зачете.

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