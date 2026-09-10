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Царьград

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«Инго Банк» раскрыл, как сократить расходы на кредиты

«Инго Банк» раскрыл, как сократить расходы на кредиты

Эксперты рекомендуют сначала погасить наиболее обременительные займы. Руководитель «Инго Банка» Дмитрий Долженко советует начать с кредитных карт и избегать заявок во все банки, чтобы сберечь кредитную историю.

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