Нижегородцев пригласили к участию в конкурсе национальных костюмов

Жители Нижегородской области могут принять участие в 6‑м Международном конкурсе «Мама и дети в национальных костюмах», который проходит под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (0+).
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