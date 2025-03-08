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Нижегородская правда

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Нижегородцев пригласили к участию в конкурсе национальных костюмов

Нижегородцев пригласили к участию в конкурсе национальных костюмов

Жители Нижегородской области могут принять участие в 6‑м Международном конкурсе «Мама и дети в национальных костюмах», который проходит под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (0+).

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