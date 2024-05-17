Председатель ПК ВСНП провел переговоры со спикером Палаты представителей парламента Марокко

Пекин, 16 мая /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в четверг в Пекине провел переговоры со спикером Палаты представителей /нижней палаты/ парламента Марокко Рашидом Талби Алами.
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