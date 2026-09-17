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Дивеев — о матче с «Балтикой»: «Мне не нравятся такие перестрелки»

Дивеев — о матче с «Балтикой»: «Мне не нравятся такие перестрелки»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал выездную победу над «Балтикой» (3:2) в 9-м туре РПЛ.Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал выездную победу над «Балтикой» (3:2) в 9-м туре РПЛ.

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