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Полиция просить СК РФ возбудить дело против Собчак

Полиция просить СК РФ возбудить дело против Собчак

Причиной стало интервью с Виталием Манским.Pr Scr youtube.com/sobchak--> Полиция обнаружила в действиях журналистки Ксении Собчак признаки дискредитации государственной власти и просит Следственный комитет РФ возбудить дело по собранным материалам.

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