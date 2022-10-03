Полиция просить СК РФ возбудить дело против Собчак

Причиной стало интервью с Виталием Манским.Pr Scr youtube.com/sobchak--> Полиция обнаружила в действиях журналистки Ксении Собчак признаки дискредитации государственной власти и просит Следственный комитет РФ возбудить дело по собранным материалам.
Причиной стало интервью с Виталием Манским.Pr Scr youtube.com/sobchak--> Полиция обнаружила в действиях журналистки Ксении Собчак признаки дискредитации государственной власти и просит Следственный комитет РФ возбудить дело по собранным материалам.
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