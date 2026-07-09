Железный заслон: в России разработали комплекс защиты заводов от роёв БПЛА

Константин Самарин

И когда эти комплексы планируют поставить на боевое дежурство? Учитывая привычную волокиту в соглосованиях, утверждениях, испытаниях, в ближайшем времени этого ожидать не приходится. А они нужны не завтра, а еще вчера. Пусть "сырые", не доведенные до ума, но хоть кск-то защищающие российские НПЗЯ и военные предприятия. А доводка до ума, и зпявленных параметров должна идти параллельно с процессом их выпуска