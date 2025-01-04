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Джабари Смит выбыл на 4–8 недель из-за перелома руки

Форвард «Хьюстона» Джабари Смит пропустит от четырех до восьми недель из-за перелома левой руки, полученного во время разминки в пятницу, сообщил главный тренер команды Име Удока.

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