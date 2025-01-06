Госдеп США поддержал новое наступление ВСУ в Курской области, подтвердив политический смысл бойни, в которой погибло множество военных ВСУ.
Госдеп США поддержал новое наступление ВСУ в Курской области
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Представьте ,что Прсольство России в Вашингтоне раздает,биты,топоры,ножи и передает американцам,что бы они убивали друг друга, каково,а?
Ответить
15 час.
ВВ
Владимир Витковский
... это только поддержит все прогрессивное человечество...
Ответить
15 час.
АК
Александр Кутуев
Посмотрите на эту харю. Вот он даун собственной персоной! И вот эти дебилы лепят современную историю человеческой цивилизации! Он даже не понимает, что если реализуется все, что они хотят, то и ему лично придет кирдык, как и всем остальным! Поставили Европу раком и имеют в извращенной форме. А те и рады. Визжат от удовольствия! И хотят весь остальной мир нагнуть. Хер вам, ублюдки! Остались еще в мире люди с мозгами. И их большинство!
Ответить
12 час.
Свежие комментарии