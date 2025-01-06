Госдеп США поддержал новое наступление ВСУ в Курской области

АК

Александр Кутуев

Посмотрите на эту харю. Вот он даун собственной персоной! И вот эти дебилы лепят современную историю человеческой цивилизации! Он даже не понимает, что если реализуется все, что они хотят, то и ему лично придет кирдык, как и всем остальным! Поставили Европу раком и имеют в извращенной форме. А те и рады. Визжат от удовольствия! И хотят весь остальной мир нагнуть. Хер вам, ублюдки! Остались еще в мире люди с мозгами. И их большинство!