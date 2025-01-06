Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 498 подписчиков

Госдеп США поддержал новое наступление ВСУ в Курской области

Госдеп США поддержал новое наступление ВСУ в Курской области

Госдеп США поддержал новое наступление ВСУ в Курской области, подтвердив политический смысл бойни, в которой погибло множество военных ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Представьте ,что Прсольство России в Вашингтоне раздает,биты,топоры,ножи и передает американцам,что бы они убивали друг друга, каково,а?
Ответить
15 час.
ВВ
Владимир Витковский
... это только поддержит все прогрессивное человечество...
Ответить
15 час.
АК
Александр Кутуев
Посмотрите на эту харю. Вот он даун собственной персоной! И вот эти дебилы лепят современную историю человеческой цивилизации! Он даже не понимает, что если реализуется все, что они хотят, то и ему лично придет кирдык, как и всем остальным! Поставили Европу раком и имеют в извращенной форме. А те и рады. Визжат от удовольствия! И хотят весь остальной мир нагнуть. Хер вам, ублюдки! Остались еще в мире люди с мозгами. И их большинство!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх