Итоги недавних рейдов силовиков по подпольным оружейным впечатляют, но больше ужасают: оружие, которое там обнаружили, изготавливалось для представителей этнических криминальных группировок.
Бомба внутри России тикает всё громче. Мигранты вооружаются против русских
Комментарии
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Русский Империалист
С наибольшей вероятностью лоббисты ввоза океана чёрной плесени готовят госпереворот в 2024 году с помощью этой самой плесени. Это было понятно уже лет 5 назад, когда резко начало расти число тяжких преступлений этой плесени, о чём трубит Царьград, Бастрыкин и т.д. и т.п. Особенно она активизировалась во время СВО. Если не начать срочно применять карательные меры к ней: сажать на большие срока, депортировать немедленно со всеми родственниками, перестать запускать родственников, которые убивают нашу социалку и т.п., то в 24 году может повториться то, что делали таджики в 90-х годах с русскими, когда смертным боем уничтожали и изгоняли их из своих стран. 🇷🇺😡
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