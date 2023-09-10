Царьград

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Бомба внутри России тикает всё громче. Мигранты вооружаются против русских

Бомба внутри России тикает всё громче. Мигранты вооружаются против русских

Итоги недавних рейдов силовиков по подпольным оружейным впечатляют, но больше ужасают: оружие, которое там обнаружили, изготавливалось для представителей этнических криминальных группировок.

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Комментарии
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Русский Империалист
С наибольшей вероятностью лоббисты ввоза океана чёрной плесени готовят госпереворот в 2024 году с помощью этой самой плесени. Это было понятно уже лет 5 назад, когда резко начало расти число тяжких преступлений этой плесени, о чём трубит Царьград, Бастрыкин и т.д. и т.п. Особенно она активизировалась во время СВО. Если не начать срочно применять карательные меры к ней: сажать на большие срока, депортировать немедленно со всеми родственниками, перестать запускать родственников, которые убивают нашу социалку и т.п., то в 24 году может повториться то, что делали таджики в 90-х годах с русскими, когда смертным боем уничтожали и изгоняли их из своих стран. 🇷🇺😡
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