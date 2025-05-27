В Нагорном парке Барнаула открыли памятник французу Густаву Менье. Чем он знаменит

На Алтае решили увековечить память ученого, исследователя и археолога На центральной аллее Нагорного парка в Барнауле, в 170 метрах от храма Иоанна Предтечи открыли памятный знак на могиле первого профессионального археолога на Алтае Густава Менье.
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