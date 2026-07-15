Ани Лорак заявила, что мужчин привлекает её энергия: «Сексуальность — не картинка»

Ани Лорак поделилась размышлениями о привлекательности и сексуальности. Артистка отметила, что, несмотря на свой интеллектуальный склад, в отношениях с мужчинами ощущает, что их в первую очередь притягивает её энергия.
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