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Смолов поставил 1,5 рублей на то, что Аргентина выиграет ЧМ-2026

Федор Смолов сделал крупную ставку на финал ЧМ-2026. Экс-нападающий « Краснодара » и « Динамо » поставил 1,5 миллиона рублей по коэффициенту 2.

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