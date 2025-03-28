Названы основные заявления президента Путина во время визита в Мурманск

Во время визита в Мурманск президент России Владимир Путин предложил ввести на Украине внешнее управление, а также поднял вопрос стратегической инициативы России на фронте и взаимодействия с международными партнерами.
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