В Испании бык забодал 25-летнюю девушку во время праздника

В Испании бык напал на 25-летнюю местную жительницу во время праздника, пишет Diario de Navarra.Инцидент произошел в испанском муниципалитете Лодоса 27 сентября во время празднования Торо Энсогадо, традиция которого предполагает, что быка выпускают на улицы.