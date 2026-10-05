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Аргументы и Факты

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В Испании бык забодал 25-летнюю девушку во время праздника

В Испании бык забодал 25-летнюю девушку во время праздника

В Испании бык напал на 25-летнюю местную жительницу во время праздника, пишет Diario de Navarra.Инцидент произошел в испанском муниципалитете Лодоса 27 сентября во время празднования Торо Энсогадо, традиция которого предполагает, что быка выпускают на улицы.

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