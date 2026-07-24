Россия разбомбила военную выставку под Киевом. Там были видные представители украинской оборонки

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по оружейной выставке, проходившей на Украине. Об этом сообщило украинское информационное агентство «УНИАН» со ссылкой на основателя оборонной компании First Contact Валерия Боровика.
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