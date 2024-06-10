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Оппозиционная "Народная партия" Испании победила на выборах в Европарламент

Оппозиционная "Народная партия" Испании победила на выборах в Европарламент

Global Look Press/JesÃƒÂ�S HellÃƒÂ�N/Keystone Press Agency Главная оппозиционная правая Народная партия (PP) Испании одержала победу на выборах в Европарламент, получив 34,2% голосов, следует из данных на сайте с результатами выборов.

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