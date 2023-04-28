Шойгу заявил, что Запад провоцирует другие страны на военное противостояние с Россией и Китаем

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что конфликт на Украине подтверждает нацеленность США и их союзников на провоцирование других государств на военное противостояние с Россией и Китаем.
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