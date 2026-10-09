Подъезд к аэропорту Краснодара перестроили: как теперь организовано движение

Подъезд к аэропорту Краснодара перестроили: как теперь организовано движениеС сегодняшнего дня водителям придется учитывать новые правила проезда на участке дороги перед аэропортом Краснодара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Неожиданно: на Ук...
- Неожиданно: на Ук...
- Неожиданно: на Ук...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым