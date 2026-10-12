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Царьград

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В Челябинской области тепло дали в 99,98% домов

В Челябинской области тепло дали в 99,98% домов

К 12 октября в Челябинской области отопление получили 99,98% жилых домов и 98,4% социальных учреждений, а в части зданий продолжается настройка инженерных систем для равномерного прогрева.

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