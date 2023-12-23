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Несекретные материалы

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Власти Эстонии собираются экстрадировать военнообязанных украинцев

Власти Эстонии собираются экстрадировать военнообязанных украинцев

Западные страны постепенно начинают разъяснять свое отношение к мобилизации на Украине. За время СВО в Европу с украинской территории выехали миллионы граждан Украины, а теперь Киев заговорил о возможном принудительном возвращении части из них, для последующей отправки на войну против России.

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Комментарии
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E
Ed
Если случится, то по всему миру гордым эстонским парням придется прятаться от тарасиков
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17 час.
ВД
Вовладар Даров
Да горячие эстонские парни скоро будут искать пятый угол!)) Парни в шароварах и с чубом дадут вам пресервы!
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11 час.

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