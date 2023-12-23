Власти Эстонии собираются экстрадировать военнообязанных украинцев

Западные страны постепенно начинают разъяснять свое отношение к мобилизации на Украине. За время СВО в Европу с украинской территории выехали миллионы граждан Украины, а теперь Киев заговорил о возможном принудительном возвращении части из них, для последующей отправки на войну против России.