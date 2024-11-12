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Петербургский дневник

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Белоусов поздравил военнослужащих с Днём войск РХБЗ

Приказ главы Минобороны РФ опубликовали в телеграм-канале ведомства Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников ОПК с Днём войск радиационной, химической и биологической защиты.

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